Хендрикс опередила Хромых и Щербакову по итогам короткой программы на «Гран-при Италии»

Российская фигуристка Майя Хромых (72,04) заняла второе место по итогам короткой программы на «Гран-при Италии» в Турине. У Анны Щербаковой (71,73) третья строчка. Первой стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, набравшая 73,52 балла.

Софья Самодурова занимает пока девятое место.

6 ноября фигуристки покажут произвольную программу. Начало — в 17.00 (мск). Турнир в Италии завершится 7 ноября.

Фигурное катание

Турин (Италия)

«Гран-при»

Gran Premio d'Italia

Женщины

Короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 73,52

2. Майя Хромых (Россия) — 72,04

3. Анна Щербакова (Россия) — 71,73

4. Сатоко Мияхара (Япония) — 70,85

5. Маи Михара (Япония) — 70,46

6. Лим Юн Су (Корея) — 67,03

7. Ким Елим (Корея) — 62,78

8. И Чжу (Китай) — 60,00

9. Софья Самодурова (Россия) — 58,68

10. Николь Шотт (Германия) — 58,33

11. Лара Наки Гутманн (Италия) — 54,83

12. Лукреция Беккари (Италия) — 53,35