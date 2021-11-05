Хендрикс опередила Хромых и Щербакову по итогам короткой программы на «Гран-при Италии»
Российская фигуристка Майя Хромых (72,04) заняла второе место по итогам короткой программы на «Гран-при Италии» в Турине. У Анны Щербаковой (71,73) третья строчка. Первой стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, набравшая 73,52 балла.
Софья Самодурова занимает пока девятое место.
6 ноября фигуристки покажут произвольную программу. Начало — в 17.00 (мск). Турнир в Италии завершится 7 ноября.
Фигурное катание
Турин (Италия)
«Гран-при»
Gran Premio d'Italia
Женщины
Короткая программа
1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 73,52
2. Майя Хромых (Россия) — 72,04
3. Анна Щербакова (Россия) — 71,73
4. Сатоко Мияхара (Япония) — 70,85
5. Маи Михара (Япония) — 70,46
6. Лим Юн Су (Корея) — 67,03
7. Ким Елим (Корея) — 62,78
8. И Чжу (Китай) — 60,00
9. Софья Самодурова (Россия) — 58,68
10. Николь Шотт (Германия) — 58,33
11. Лара Наки Гутманн (Италия) — 54,83
12. Лукреция Беккари (Италия) — 53,35
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