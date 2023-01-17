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Сегодня, 13:33

Хавронина и Нарижный провели первую тренировку у Самохина

Руслан Минаев
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Танцевальный дуэт фигуристов 18-летняя Ирина Хавронина и 23-летний Дэвид Нарижный провел первую тренировку в группе Дениса Самохина.

«Они уже вышли на лед, начали работать, — цитирует Самохина ТАСС. — Они еще не катались вместе. Ира болела, она до сих пор восстанавливается, но врачи уже разрешили тренировки. Понемногу втягивается, больших нагрузок не даем. Они только пробуют кататься друг с другом.

Выглядят они хорошо — это два сильных спортсмена, техничных спортсмена, хорошо подходят друг другу. Надеюсь, хорошая пара получится».

В группе Самохина тренируют действующие чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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