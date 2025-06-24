Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

24 июня, 18:40

Хавронина и Нарижный провели первую тренировку под руководством Жулина

Сергей Ярошенко

Фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, выступающие в танцах на льду, провели первую тренировку под руководством Александра Жулина.

«Сегодня Дэвид и Ира провели первую тренировку на нашем льду. Ребята мне позвонили пару недель назад и спросили, не хотел ли бы я их взять. Встретились, хорошо поговорили, наметили некие задачи. Я всегда за здоровую конкуренцию в группе, за подпитку друг друга. Я рад этой истории. С Сашей Степановой и Ваней Букиным тоже проблем не было. Поняв, что всех все устраивает, пришли к общему решению начать работать вместе», — цитирует Жулина ТАСС.

Ранее фигуристы занимались в группе тренера Дениса Самохина.

20-летняя Хавронина и 25-летний Нарижный дважды выигрывали бронзу чемпионата России и становились двухкратными серебряными призерами этапов «Гран-при России».

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Александр Жулин
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
Читайте также
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Популярное видео
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарасова рада, что фигуристы Степанова и Букин решили продолжить карьеру

Артемьева и Брюханов вернулись в группу Слюсаренко и намерены продолжить карьеру

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости