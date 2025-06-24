Хавронина и Нарижный провели первую тренировку под руководством Жулина

Фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, выступающие в танцах на льду, провели первую тренировку под руководством Александра Жулина.

«Сегодня Дэвид и Ира провели первую тренировку на нашем льду. Ребята мне позвонили пару недель назад и спросили, не хотел ли бы я их взять. Встретились, хорошо поговорили, наметили некие задачи. Я всегда за здоровую конкуренцию в группе, за подпитку друг друга. Я рад этой истории. С Сашей Степановой и Ваней Букиным тоже проблем не было. Поняв, что всех все устраивает, пришли к общему решению начать работать вместе», — цитирует Жулина ТАСС.

Ранее фигуристы занимались в группе тренера Дениса Самохина.

20-летняя Хавронина и 25-летний Нарижный дважды выигрывали бронзу чемпионата России и становились двухкратными серебряными призерами этапов «Гран-при России».