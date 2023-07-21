Хавронина и Нарижный готовятся выступить на контрольных прокатах

Тренер танцевальной пары Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного Денис Самохин рассказал о подготовке фигуристов к новому сезону.

«Все идет хорошо, в рабочем режиме. Программы у ребят готовы. Готовимся выступить на взрослых контрольных прокатах, если допустят», — цитирует ТАСС Самохина.

Нарижный ранее выступал с Аннабель Морозовой и Елизаветой Шанаевой. Хавронина с 2018 года выступала в паре с Дарио Чиризано, но в январе 2023 года их дуэт распался.

Контрольные прокаты фигуристов основного состава сборной России пройдут 16-17 сентября на арене «Мегаспорт» в Москве.