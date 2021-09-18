Хавронина и Чиризано победили в танцах на льду на этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано победили в соревнованиях танцевальных пар на 4-м этапе «Гран-при» среди юниоров в Красноярске.

Хавронина и Чиризано показали результат 167,31 балла.Вторую строчку заняли россияне Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (165,14), замкнули тройки американцы Анжела Линг и Калеб Вейн (160,23).

Россияне Ольга Мамченкова и Марк Волков заняли пятое место (156,35), Елизавета Шичина и Гордей Хубулов — девятые (139,81), Алиса Овсянкина и Матвей Самохин — 12-е (126,72).