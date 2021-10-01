Хавронина и Чиризано лидируют после ритм-танца на юниорском «Гран-при» в Гданьске
17:16
Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли ритм-танец на этапе «Гран-при» среди юниоров в Гданьске. Пара набрала 68,05 балла.
Еще одна российская пара Ольга Мамченкова — Марк Волков показала третий результат. Второе место заняли спортсмены из США Изабелла Флоре — Димитри Царевски.
Произвольные программы фигуристы представят в субботу, 2 октября.
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