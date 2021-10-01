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Хавронина и Чиризано лидируют после ритм-танца на юниорском «Гран-при» в Гданьске

17:16
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Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли ритм-танец на этапе «Гран-при» среди юниоров в Гданьске. Пара набрала 68,05 балла.

Еще одна российская пара Ольга Мамченкова — Марк Волков показала третий результат. Второе место заняли спортсмены из США Изабелла Флоре — Димитри Царевски.

Произвольные программы фигуристы представят в субботу, 2 октября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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