Олимпийская чемпионка-2006 по фигурному катанию Татьяна Навка отметила, что Алина Загитова, занявшая третье место на японском этапе серии «Гран-при», каталась как ангел.

— Как же права Татьяна Анатольевна Тарасова. Потрясающий прокат настоящей олимпийской чемпионки — Алины Загитовой, нашей спящей красавицы! — написала Навка в Instagram. — Характер и сила воли во всем! Она откатала так, что мой маленький ангел, Надюша, так завороженно смотрит!Так серьезно наблюдает, кто знает, может быть тоже станет чемпионкой?! Ну это так, мысли вслух. Время покажет. А пока аплодируем нашей Алине за красоту, волю и профессионализм и поздравляем с ее пока лучшим результатом в этом сезоне!