Японец Юдзуру Ханю выиграл этап «Гран-при» в Канаде с большим преимуществом. Он опередил канадца Нама Нгуена почти на 60 баллов. Россиянин Андрей Лазукин в произвольной программе показал только 12-й результат и откатился на восьмое место. После короткой программы он был шестым.

Фигурное катание

Келоуна (Канада)

«Гран-при»

Мужчины

Произвольная программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 212,99

2. Нам Нгуен (Канада) — 178,69

3. Кейдзи Танака (Япония) — 169,91

4. Камден Пулкинен (США) — 155,73

5. Маттео Риццо (Италия) — 153,66

6. Николас Надо (Канада) — 147,11

12. Андрей Лазукин (Россия) — 133,08

Итог

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 322,59

2. Нам Нгуен (Канада) — 262,77

3. Кейдзи Танака (Япония) — 250,02

4. Камден Пулкинен (США) — 244,78

5. Денис Васильев (Латвия) — 227,40

6. Маттео Риццо (Италия) — 223,78

7. Николас Надо (Канада) — 222,33

8. Андрей Лазукин (Россия) — 212,07