Ханю выиграл этап «Гран-при» в Канаде, Лазукин — восьмой
Японец Юдзуру Ханю выиграл этап «Гран-при» в Канаде с большим преимуществом. Он опередил канадца Нама Нгуена почти на 60 баллов. Россиянин Андрей Лазукин в произвольной программе показал только 12-й результат и откатился на восьмое место. После короткой программы он был шестым.
Фигурное катание
Келоуна (Канада)
«Гран-при»
Мужчины
Произвольная программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 212,99
2. Нам Нгуен (Канада) — 178,69
3. Кейдзи Танака (Япония) — 169,91
4. Камден Пулкинен (США) — 155,73
5. Маттео Риццо (Италия) — 153,66
6. Николас Надо (Канада) — 147,11
12. Андрей Лазукин (Россия) — 133,08
Итог
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 322,59
2. Нам Нгуен (Канада) — 262,77
3. Кейдзи Танака (Япония) — 250,02
4. Камден Пулкинен (США) — 244,78
5. Денис Васильев (Латвия) — 227,40
6. Маттео Риццо (Италия) — 223,78
7. Николас Надо (Канада) — 222,33
8. Андрей Лазукин (Россия) — 212,07