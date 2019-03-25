Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пропустит командный чемпионат мира по фигурному катанию из-за травмы колена, информирует Olympic Channel.

Напомним, что спортсмен получил травму правой лодыжки на тренировке во время российского этапа "Гран-при" в ноябре и пропустил финал соревнований. По данным японской Федерации конькобежного спорта, Ханю еще не до конца оправился от этого повреждения.

Ранее 24-летний японец занял второе место на домашнем чемпионате мира в Сайтаме, уступив американцу Натану Чену.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию под названием World Team Trophy-2019 пройдет в городе Фукуока (Япония) с 11 по 14 апреля. В турнире примут участие шесть сборных, имеющих наилучший рейтинг в системе Международного союза конькобежцев (ISU), – Россия (9038 очков), США (7752), Япония (6991), Франция (5541), Италия (4344) и Канада (4217).

Two-time Olympic champion Yuzuru Hanyu to miss @ISU_Figure World Team Trophy due to ankle injury. 😢⬇️https://t.co/7HBefKfzxT – Olympic Channel (@olympicchannel) 25 марта 2019 г.

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