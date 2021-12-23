Ханю прокомментировал попытку исполнить четверной аксель перед началом чемпионата Японии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю прокомментировал попытку исполнить четверной аксель. Он предпринял несколько попыток исполнить этот прыжок на тренировке перед чемпионатом Японии.

«В моей жизни никогда не было такого, в отношении чего я сказал бы, что сделаю, и не сделал. Я поставил перед собой эту цель. У меня не получалось, впадал в депрессию, и все еще продолжаю работать над этим», — приводит слова Ханю журналист Айрон Клаус в Twitter.

«There was never been anything in my life that I said I would definitely do, that I didn't do. I've challenged myself to do it, failed and become depressed and thought about a lot of things (still pressing on). But my legs still can move and I still have my body.» #YuzuruHanyu https://t.co/Sx3HR4SDqY pic.twitter.com/8Wj9EA6RC4 — Iron Klaus (@Iron_Klaus) December 22, 2021

На официальных соревнованиях ни один фигурист еще не исполнял этот элемент чисто.

Чемпионат Японии пройдет с 23 по 26 декабря в Сайтаме.