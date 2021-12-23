Ханю прокомментировал попытку исполнить четверной аксель перед началом чемпионата Японии
19:14
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю прокомментировал попытку исполнить четверной аксель. Он предпринял несколько попыток исполнить этот прыжок на тренировке перед чемпионатом Японии.
«В моей жизни никогда не было такого, в отношении чего я сказал бы, что сделаю, и не сделал. Я поставил перед собой эту цель. У меня не получалось, впадал в депрессию, и все еще продолжаю работать над этим», — приводит слова Ханю журналист Айрон Клаус в Twitter.
На официальных соревнованиях ни один фигурист еще не исполнял этот элемент чисто.
Чемпионат Японии пройдет с 23 по 26 декабря в Сайтаме.
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