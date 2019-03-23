Ханю показал космическое катание и установил мировой рекорд, несмотря на ошибку на четверном сальхове

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю чуть не упал с четверного сальхова в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Фигурист хорошо сделал четверной риттбергер, тройной риттбергер, четверной тулуп, каскад четверной тулуп+тройной аксель, тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной аксель + ойлер+ тройной флип.

Он набрал 206,10 балла за произвольную программу и в сумме - 300,10. Это его лучший результат в сезоне. Также он установил мировой рекорд. Он занимает промежуточное первое место.

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