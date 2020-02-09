В Сеуле (Корея) завершился чемпионат четырех континентов по фигурному катанию.

У мужчин победу одержал японец Юдзуру Ханю. Ранее он установил мировой рекорд в короткой программе. Вторым стал американец Джейсон Браун. На третьей позиции еще один представитель Японии Юма Кагияма.

Сеул (Корея)

Чемпионат четырех континентов

Мужчины

Произвольная программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 187,60

2. Джейсон Браун (США) — 180,11

3. Юма Кагияма (Япония) — 179,00

4. Чха Чжун Хван (Корея) — 175,06

5. Боян Цзинь (Китай) — 171,84

6. Нам Нгуен (Канада) — 166,36

7. Казуки Томоно (Япония) — 162,83

8. Хань Янь (Китай) — 157,09

9. Томоки Хиваташи (США) — 152,69

10. Киган Мессинг (Канада) — 149,90

Итоговый результат

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 299,42

2. Джейсон Браун (США) — 274,82

3. Юма Кагияма (Япония) — 270,61

4. Боян Цзинь (Китай) — 267,67

5. Чха Чжун Хван (Корея) — 265,43

6. Нам Нгуен (Канада) — 251,60

7. Казуки Томоно (Япония) — 251,05

8. Киган Мессинг (Канада) — 243,93

9. Томоки Хиватаси (США) — 240,78

10. Хань Янь (Китай) — 239,41