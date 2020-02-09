Ханю одержал победу на чемпионате четырех континентов, Браун — второй
В Сеуле (Корея) завершился чемпионат четырех континентов по фигурному катанию.
У мужчин победу одержал японец Юдзуру Ханю. Ранее он установил мировой рекорд в короткой программе. Вторым стал американец Джейсон Браун. На третьей позиции еще один представитель Японии Юма Кагияма.
Сеул (Корея)
Чемпионат четырех континентов
Мужчины
Произвольная программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 187,60
2. Джейсон Браун (США) — 180,11
3. Юма Кагияма (Япония) — 179,00
4. Чха Чжун Хван (Корея) — 175,06
5. Боян Цзинь (Китай) — 171,84
6. Нам Нгуен (Канада) — 166,36
7. Казуки Томоно (Япония) — 162,83
8. Хань Янь (Китай) — 157,09
9. Томоки Хиваташи (США) — 152,69
10. Киган Мессинг (Канада) — 149,90
Итоговый результат
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 299,42
2. Джейсон Браун (США) — 274,82
3. Юма Кагияма (Япония) — 270,61
4. Боян Цзинь (Китай) — 267,67
5. Чха Чжун Хван (Корея) — 265,43
6. Нам Нгуен (Канада) — 251,60
7. Казуки Томоно (Япония) — 251,05
8. Киган Мессинг (Канада) — 243,93
9. Томоки Хиватаси (США) — 240,78
10. Хань Янь (Китай) — 239,41