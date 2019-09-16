Ханю мечтает не победить в Пекине-2022, а сделать четверной аксель

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю после победы на предсезонном турнире Autumn Classic Internatonal отметил, что в этом сезоне хотел бы исполнить четверной аксель в одной из соревновательных программ.

— Покак я всего лишь продолжаю карьеру и не думаю о Пекине-2022. Я не думаю об участии там или победе, cкорее о том, чтобы приземлить четверной аксель, — цитирует Olympic Channel Ханю. — Хотелось бы исполнить его в этом сезоне в короткой или произвольной программе в этом сезоне.

Четверной аксель остается пока единственным четверным прыжком, который не исполнялся на официальных соревнованиях.