Ханю хотел бы поработать с российским тренером

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю отметил, что хотел бы поработать с российским тренером.

— Не знаю почему, но я никогда не работал с русским тренером, — цитирует Japantimes. — Но когда я только начал кататься, кажется, моя третья программа называлась «Из России с любовью». Это название придумал мой тогдашний тренер Шоичиро Цузуки. Я многим обязан ему, он тренировался в России, а потом привез свои знания в Японию.

Мне также очень понравился стиль русского фигурного катания. Его выразительность. А еще отношение русских к фигурному катанию, как они усердны в тренировках. Думаю, однажды я бы хотел поработать с российским тренером.