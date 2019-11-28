Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Ханю хотел бы поработать с российским тренером

28 ноября 2019, 16:02
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю отметил, что хотел бы поработать с российским тренером.

— Не знаю почему, но я никогда не работал с русским тренером, — цитирует Japantimes. — Но когда я только начал кататься, кажется, моя третья программа называлась «Из России с любовью». Это название придумал мой тогдашний тренер Шоичиро Цузуки. Я многим обязан ему, он тренировался в России, а потом привез свои знания в Японию.

Мне также очень понравился стиль русского фигурного катания. Его выразительность. А еще отношение русских к фигурному катанию, как они усердны в тренировках. Думаю, однажды я бы хотел поработать с российским тренером.

Опрос

проголосовало: 4994
Все опросы
Кто выиграет финал «Гран-при» в женском катании?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир