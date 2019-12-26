Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и олимпийская чемпионка Алина Загитова стали самыми популярными в России спортсменами в 2019 году по данным опроса ВЦИОМ, сообщают «РИА «Новости».

Отмечается, что по 7% опрошенных назвали спортсменами года Нурмагомедова и Загитову. Нападающего Артема Дзюбу таковым назвал и считают 6% опрошенных, бойцов Александра и Федора Емельяненко — 4%, как двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву — также 4%.