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Хабиб и Загитова — самые популярные спортсмены года в России по версии ВЦИОМ

09:31
Алина Загитова. Фото AFP
Алина Загитова. Фото AFP
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и олимпийская чемпионка Алина Загитова стали самыми популярными в России спортсменами в 2019 году по данным опроса ВЦИОМ, сообщают «РИА «Новости».

Отмечается, что по 7% опрошенных назвали спортсменами года Нурмагомедова и Загитову. Нападающего Артема Дзюбу таковым назвал и считают 6% опрошенных, бойцов Александра и Федора Емельяненко — 4%, как двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву — также 4%.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191226/1562857770.html

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