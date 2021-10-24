Хаббелл и Донохью выиграли ритм-танец на «Гран-при США», Морозов и Багин — 5-е
Американский дуэт Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью лидирует после ритм-танца на 1-м этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе (США). Пара получила за свой прокат 83,58 балла.
Второе место занимают американцы Мэдисон Чок — Эван Бейтс (82,55), тройку замкнули канадцы Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (75,33).
Российские фигуристы Аннабель Морозова и Андрей Багин занимают 5-е место после ритм-танца.
Фигурное катание
Лас-Вегас (США)
«Гран-при»
Skate America
Танцы
Ритм-танец
1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 83.58
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 82.55
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 75.33
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 74.06
5. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 68.79
6. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 65.30
7. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 63.56
8. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 63.08
9. Молли Чесанек/Егор Егоров (США) — 61.07
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю