Американский дуэт Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью лидирует после ритм-танца на 1-м этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе (США). Пара получила за свой прокат 83,58 балла.

Второе место занимают американцы Мэдисон Чок — Эван Бейтс (82,55), тройку замкнули канадцы Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (75,33).

Российские фигуристы Аннабель Морозова и Андрей Багин занимают 5-е место после ритм-танца.

Фигурное катание

Лас-Вегас (США)

«Гран-при»

Skate America

Танцы

Ритм-танец

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 83.58

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 82.55

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 75.33

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 74.06

5. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 68.79

6. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 65.30

7. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 63.56

8. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 63.08

9. Молли Чесанек/Егор Егоров (США) — 61.07