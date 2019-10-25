Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Хаббелл и Донохью — первые после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Канаде, Попова и Мозгов — шестые

22:25
Теги:

Американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Канаде. Они набрали 83,21 балла.

Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов — шестые (71,44), Софья Евдокимова и Егор Базин — 9-е (67,20).

Фигурное катание

Келоуна (Канада)

«Гран-при»

Мужчины/Женщины

Танцы

Ритм-танец

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 83,21

2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 82,58

3. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 79,52

4. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 76,67

5. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 72,77

6. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) — 71,44...

9. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 67,20

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир