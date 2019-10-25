Американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Канаде. Они набрали 83,21 балла.

Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов — шестые (71,44), Софья Евдокимова и Егор Базин — 9-е (67,20).

Фигурное катание

Келоуна (Канада)

«Гран-при»

Мужчины/Женщины

Танцы

Ритм-танец

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 83,21

2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 82,58

3. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 79,52

4. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 76,67

5. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 72,77

6. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) — 71,44...

9. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 67,20