Хаббелл и Донохью — первые после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Канаде, Попова и Мозгов — шестые
22:25
Американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Канаде. Они набрали 83,21 балла.
Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов — шестые (71,44), Софья Евдокимова и Егор Базин — 9-е (67,20).
Фигурное катание
Келоуна (Канада)
«Гран-при»
Мужчины/Женщины
Танцы
Ритм-танец
1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 83,21
2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 82,58
3. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 79,52
4. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 76,67
5. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 72,77
6. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) — 71,44...
9. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 67,20
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