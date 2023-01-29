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Сегодня, 12:50

Гущина выиграла чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Виктория Кравченко
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Ксения Гущина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Ксения Гущина стала победительницей чемпионата Санкт-Петербурга в женском одиночном катании.

По итогам двух программ она набрала 220,13 (72,57+147,56) балла. Второй стала Полина Свириденко (205,51). На третьем месте Дарья Осипова (197,73).

16-летняя Гущина занимается под руководством Кирилла Давыденко. Фигуристка заняла третье место на одном из этапов «Гран-при» России нынешнего сезона и выступит в финале соревнований.

Фигурное катание
Ксения Гущина
Полина Свириденко
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