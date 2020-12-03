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Гуррейро и Загорски пропустят пятый этап Кубка России

13:55
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Фигурист Джонатан Гуррейро, выступающий в танцах на льду вместе с Тиффани Загорски, пропустит московский этап Кубка России из-за простудного заболевания.

- Джонатан простудился в конце прошлой недели. Все тесты и анализы на коронавирус отрицательные. Доктор посоветовал долечиться и приступить к тренировкам на следующей неделе, — цитирует ТАСС тренера спортсменов Елену Кустарову.

Пятый этап Кубка России в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 8 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10160857

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