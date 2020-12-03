Гуррейро и Загорски пропустят пятый этап Кубка России
13:55
Фигурист Джонатан Гуррейро, выступающий в танцах на льду вместе с Тиффани Загорски, пропустит московский этап Кубка России из-за простудного заболевания.
- Джонатан простудился в конце прошлой недели. Все тесты и анализы на коронавирус отрицательные. Доктор посоветовал долечиться и приступить к тренировкам на следующей неделе, — цитирует ТАСС тренера спортсменов Елену Кустарову.
Пятый этап Кубка России в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 8 декабря.
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