Гуменник заменит Самарина в произвольной программе на Кубке Первого канала

Как стало известно «СЭ, в произвольной команде мужчин в рамках Кубка Первого канала будет произведена замена в команде олимпийского чемпиона Марка Кондратюка «Время первых». Вместо Александра Самарина выступит Петр Гуменник.

О возможных перестановках в команде «Красная машина» пока ничего не известно. Источник объясняет позднее информирование о заменах «желанием сохранить интригу до последнего».

В короткой программе Самарин исполнил каскад тройной лутц + тройной тулуп, попытался сделать четверной лутц, но упал, на тройном акселе допустил помарку на выезде. Он набрал 84,21 балла за свое выступление и принес команде 5 очков.

Кубок Первого канала завершится в Саранске в воскресенье, 27 марта. Фигуристы выступят с произвольными программами, танцоры — с произвольными танцами.

Команда Кондратюка «Время первых» лидирует после первого дня соревнований (72:71).