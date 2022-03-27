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Сегодня, 15:32

Гуменник заменит Самарина в произвольной программе на Кубке Первого канала

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ, в произвольной команде мужчин в рамках Кубка Первого канала будет произведена замена в команде олимпийского чемпиона Марка Кондратюка «Время первых». Вместо Александра Самарина выступит Петр Гуменник.

О возможных перестановках в команде «Красная машина» пока ничего не известно. Источник объясняет позднее информирование о заменах «желанием сохранить интригу до последнего».

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В короткой программе Самарин исполнил каскад тройной лутц + тройной тулуп, попытался сделать четверной лутц, но упал, на тройном акселе допустил помарку на выезде. Он набрал 84,21 балла за свое выступление и принес команде 5 очков.

Кубок Первого канала завершится в Саранске в воскресенье, 27 марта. Фигуристы выступят с произвольными программами, танцоры — с произвольными танцами.

Команда Кондратюка «Время первых» лидирует после первого дня соревнований (72:71).

Фигурное катание
Александр Самарин
Марк Кондратюк
Петр Гуменник
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