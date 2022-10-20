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Сегодня, 17:17

Гуменник выиграл короткую программу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга

Анна Горшкова
Корреспондент
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Фигурист Петр Гуменник выиграл короткую программу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Спортсмен набрал за свое выступление 87,42 балла. На второй строчке расположился Владислав Катичев, судьи оценили его прокат на 79,39 балла. Замкнул тройку лидеров Михаил Терновский (77,85)

Отметим, что Артур Даниелян выступал на турнире вне конкурса. За короткую программу фигурист набрал 90,57 балла, но в протоколах участников турнира его нет.

Произвольный программы мужчины представят в пятницу, 21 октября.

Кубок Санкт-Петербурга

2-й этап

Женщины

Короткая программа

Мужчины

1. Петр Гуменник — 87,42

2. Владислав Катичев — 79,39

3. Михаил Терновский — 77,85

4. Александр Поветкин — 76,57

5. Роман Атояр — 68,72

6. Даниил Шевцов — 58,65

Артур Даниелян выступил вне конкурсной программы.

Фигурное катание
Артур Даниелян
Владислав Катичев
Петр Гуменник
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