Гуменник: «Тренер сказала не прыгать лутц. Сначала не поверил»

Российский фигурист Петр Гуменник после выступления в короткой программе на «Гран-при России» рассказал, как изменил контент прямо перед прокатом. Гуменник набрал 96,26 балла, став вторым и лучшим из россиян. Победил Морис Квителашвили (99,56).

— По ощущениям все сделал как надо, — отметил Гуменник. — Последний месяц хотел выступить с лутцом и сальховым, но перед разминкой на полу решили с Вероникой Дайнеко, что не надо рисковать, лучше один четверной. Сначала не поверил ее словам, но она меня убедила. И когда убедила, мне полегчало, сделать программу было несложно. Что сказала потом? «Вот, я же говорила». Лутц пока нестабилен, обычно для прыжка сезон-два нужен. Так что его завтра не будет. (Анастасия Плетнева)