Гуменник: «В июле получил неприятную травму. Но уже снова прыгаю четверные»

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Петр Гуменник после выступления на контрольных прокатах национальной команды рассказал, что уже почти восстановился после травмы.

— Как состояние здоровья?

— Здоровье нормально, травму получил в июле, она довольно неприятная и лечится долго. Но из хороших новостей — все улучшается с каждым днем. На тренировках в Новогорске уже все четверные прыгал. Дальше, наверное, будет еще лучше.

— Какие планы на сезон?

— Постараюсь хорошо выступить во всех соревнованиях.

— Ближайший турнир будет в Санкт-Петербурге — «Мемориал Панина-Коломенкина», планируешь на нем выступать?

— Нет, пока четверные по одному разу прыгал, но в программе еще не успел. Это уже дополнительная нагрузка на ногу, поэтому я собираюсь выступить на этапах российского гран-при, которые во второй половине будут.

— Чья была идея твоего костюма?

— Это все Даниил Марков, но воплотила это Светлана Гачинская.

— Может, показалось, но ты уже остановился в росте?

— Остановился, последнее УМО в мае показало, что стабилизировался показатель роста. Сейчас мой рост 184,5.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге, на них фигуристы национальной команды показывают новые программы сезона.