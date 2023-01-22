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Сегодня, 20:23

Гуменник с точностью до балла угадал исход Кубка Первого канала до его завершения

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Петр Гуменник оказался прав, дав прогноз на результат Кубка Первого канала корреспонденту «СЭ» до начала произвольных программ женщин.

Гуменник сказал, что разница между командами Загитовой и Медведевой составит 70 баллов — в итоге оказалось 69 или, если быть точным, 68,77 в пользу «Красной машины».

«Красная машина» выигрывала турнир третий год подряд, дважды капитаном была Загитова, еще один раз она была пресс-атташе команды.

Петр Гуменник
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