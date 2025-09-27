Фигурное катание
27 сентября, 17:06

Гуменник рассказал об ошибке, которую допустил в закулисье олимпийского отборочного турнира в Пекине

Елена Федянина
Автор

Российский фигурист Петр Гуменник, завоевавший путевку на Игры-2026, рассказал о том, как неправильно вышел с катка после короткой программы на олимпийском отборе. В субботу, 27 сентября, Гуменник выступил на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

— Участие в прокатах? Хотелось выйти на лед для любимых зрителей. Уже понимаю, где у меня недочеты, а где преимущества в техническом плане, но главное — катание для публики.

В Пекине, когда шел с проката, и выходил прямо в раздевалку. Но даже после короткой, не знаю, как-то подсознательно так получилось, что вместо того, чтобы пойти к автобусу, я заблудился и вышел куда-то к прессе. Сама атмосфера была на 10 из 10. Не из-за волнения, а потому что я пережил огромный спектр эмоций. Вернуться на международную арену спустя четыре года — моя мечта.

С иностранными спортсменами общались больше просто «привет-пока». Немного пообщался только с теми, кого знал раньше, очень много русскоязычных. Но отношение было теплым, помогали, поддерживали, — сказал Гуменник журналистам.

Петр Гуменник
