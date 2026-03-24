Гуменник показал лучший результат сезона в мире на национальном соревновании

Российский фигурист Петр Гуменник занимает второе место в мире по лучшему результату сезона с учетом национальных соревнований. Выше него только два выступления Ильи Малинина — на «челленджере» в Канаде (333,81) и финале Гран-при (332,29).

Гуменник в нынешнем сезоне установил личный рекорд на мемориале имени Грушмана в Санкт-Петербурге — 326,49 балла. Любопытно, что это даже больше, чем Илья Малинин на своем национальном турнире, чемпионате США — 324,88. Таким образом, Гуменник установил рекорд сезона по «домашнему» результату.

Ближайший к ним результат — серебро Юмы Кагиямы на домашнем финале Гран-при, там он набрал 302,41 балла. Кроме них никто не набирал больше 300. Гуменник еще четыре раза в сезоне набирал больше данной отметки, это шестой и восьмой, девятый и десятый результат сезона в мире.

У фигуристов остался один крупный старт в сезоне — чемпионат мира в Праге, который пройдет с 25 по 29 марта. Национальных турниров, где будут участвовать топ-фигуристы, не осталось.

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