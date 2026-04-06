Гуменник опередил Малинина по заработкам в сезоне-2025/26

Российский фигурист Петр Гуменник заработал больше призовых в сезоне-2025/26, чем любой другой фигурист мира, показали подсчеты «СЭ».

Гуменник в минувшем сезоне заработал 11 588 889 рублей — 1,7 миллиона в серии Гран-при, 2,5 миллиона — за победу на чемпионате России, еще около 400 тысяч — за участие в Кубке Первого канала и, наконец, 7 миллионов — за прошедший в субботу турнир шоу-программ «Русский вызов», в котором выиграл, а также получил два специальных приза.

Илья Малинин в прошедшем сезоне выиграл все соревнования, в которых участвовал, за исключением Олимпиады, но на ней призовые не разыгрываются. Таким образом, он заработал 125 тысяч долларов, что по нынешнему курсу доллара к рублю составляет 10 041 250 рублей. Это рекордный среди зарубежных фигуристов показатель.

Ранее стало известно, сколько в секунду зарабатывал Гуменник на турнире «Русский вызов».

Подробнее о заработках российских фигуристов читайте в тексте на сайте «СЭ».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Полина Решетникова, Мелания Титаева