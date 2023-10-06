Гуменник объяснил, чем закончилась скандальная история с запретом музыки Rammstein

Фигурист Петр Гуменник после выступления на мемориале Панина-Коломенкина объяснил журналистам, как разрешилась ситуация с короткой программой сезона-2023/24 на песню Sonne немецкой группы Rammstein.

— Выбрал русский кавер на песню Radio Tapok, история с Rammstein позади. Изначально его слышал, вспоминал, какие есть каверы, его выбрал. Я согласовал со всеми тренерами, а они уже со всеми остальными, это будет музыка к короткой программе. Доволен? В целом доволен, как все разрешилось, и сам ничего не потерял, и в программе смысл может будет больше понятен даже.

Мне сложно залезть в чью-то голову, но дело, видимо, в том, что эта программа для показательных, а Sonne я собирался катать на соревнованиях. Этот человек, который написал письмо, не хотел, чтобы это было на телевидении. Сам не знаю, не разобрался, с чего все началось, чем продолжилось. Нет смысла связываться с конкретным человеком, лучше решить эту ситуацию иначе.