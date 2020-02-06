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Гуменник лидирует после короткой программы на юниорском первенстве России. Он обошел двух учеников Тутберидзе

16:48
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Петр Гуменник показал лучший результат в короткой программе на первенстве России среди юниоров, набрав 87,08 балла. Фигурист обошел сразу двух учеников Этери Тутберидзе — Даниила Самсонова и Георгия Куницу.

Самсонов набрал 84,4 балла и расположился на второй позиции, а Куница стал третьим с 83,57 балла.

Произвольную программу на турнире юноши представят 7 февраля, начиная с 14.00 по московскому времени.

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