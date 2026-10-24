Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге, Дикиджи — второй
Петр Гуменник лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
За свое выступление Гуменник заработал 108,49 балла.
На втором месте расположился Владислав Дикиджи (107,83), на третьем — Глеб Лутфуллин (98,44).
Результаты:
1. Петр Гуменник — 108,49;
2. Владислав Дикиджи — 107,83;
3. Глеб Лутфуллин — 98,44;
4. Никита Сарновский — 98,14;
5. Арсений Федотов — 95,35;
6. Макар Игнатов — 89,06;
7. Илья Строганов — 85,95;
8. Лев Лазарев — 81,51;
9. Артур Даниелян — 80,49;
10. Артемий Маринин — 73,97;
11. Дмитрий Шелковников — 68,07;
12. Даниил Постарнаков — 66,75;
Произвольную программу одиночники представят 25 октября.
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