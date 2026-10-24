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Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге, Дикиджи — второй

Алексей Михайлов
Петр Гуменник.
Фото ФФККР

Петр Гуменник лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

За свое выступление Гуменник заработал 108,49 балла.

На втором месте расположился Владислав Дикиджи (107,83), на третьем — Глеб Лутфуллин (98,44).

Результаты:

1. Петр Гуменник — 108,49;

2. Владислав Дикиджи — 107,83;

3. Глеб Лутфуллин — 98,44;

4. Никита Сарновский — 98,14;

5. Арсений Федотов — 95,35;

6. Макар Игнатов — 89,06;

7. Илья Строганов — 85,95;

8. Лев Лазарев — 81,51;

9. Артур Даниелян — 80,49;

10. Артемий Маринин — 73,97;

11. Дмитрий Шелковников — 68,07;

12. Даниил Постарнаков — 66,75;

Произвольную программу одиночники представят 25 октября.

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Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин
Петр Гуменник
Фигурное катание
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