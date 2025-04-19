Гуменник допустил, что может перейти на тренерскую работу

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Петр Гуменник после выступления на «Битве школ» в разговоре с журналистами допустил возможность начала тренерской карьеры.

— Пока не думал становиться тренером, но не исключаю этого, — ответил спортсмен.

Петр также рассказал, что пока не начал ставить программы.

— До конца еще не определились с идеей. Шансы поехать на олимпийский отбор? А сколько я говорил в последний раз? 7 процентов? Значит, сейчас 8, — сказал Гуменник.