Российская фигуристка Анастасия Гулякова заняла второе место на турнире Ice Star в Минске.

За произвольную программу она получила 121,05 балла. По сумме выступлений россиянка набрала 183,06 балла.

Первое место заняла белорусская фигуристка Виктория Сафонова. За короткую и произвольную программы она получила 198,08 балла.

Замкнула тройку украинка Анастасия Шаботова (167,69).