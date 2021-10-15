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Гулякова заняла второе место на турнире Ice Star в Минске

16:53
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Российская фигуристка Анастасия Гулякова заняла второе место на турнире Ice Star в Минске.

За произвольную программу она получила 121,05 балла. По сумме выступлений россиянка набрала 183,06 балла.

Первое место заняла белорусская фигуристка Виктория Сафонова. За короткую и произвольную программы она получила 198,08 балла.

Замкнула тройку украинка Анастасия Шаботова (167,69).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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