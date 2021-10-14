Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Гулякова занимает второе место после короткой программы на турнире Ice Star

14 октября, 16:08
Теги:

Российская фигуристка Анастасия Гулякова занимает второе место на турнире Ice Star в Минске. Она получила 62,01 балла.

Первое место занимает белорусская фигуристка Виктория Сафонова. За свое выступление она получила от судей 68,68 балла. Замкнула тройку Анастасия Шаботова с Украины (58,37).

Произвольные программы спортсменки представят 15 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Банки стали вводить комиссии за «стягивание» денег
0