Гулякова занимает второе место после короткой программы на турнире Ice Star
14 октября, 16:08
Российская фигуристка Анастасия Гулякова занимает второе место на турнире Ice Star в Минске. Она получила 62,01 балла.
Первое место занимает белорусская фигуристка Виктория Сафонова. За свое выступление она получила от судей 68,68 балла. Замкнула тройку Анастасия Шаботова с Украины (58,37).
Произвольные программы спортсменки представят 15 октября.
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