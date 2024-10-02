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Сегодня, 14:00

Гуляев — о совете ISU: «Не дождался новостей, которых очень хотел»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион Николай Гуляев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос про обсуждение продления отстранения российских спортсменов на заседании cовета Международного союза конькобежцев (ISU).

Заседание организации проходило 27-28 сентября в Лозанне.

Ранее Гуляев заявил «СЭ», что россиян не допустили к международным турнирам и фигуристы продолжат соревноваться между собой.

«У меня был исполком, дел хватает. Какая была риторика на совете ISU? Честно, пока ни с кем не общался. Не дождался новостей, которых очень хотел, равно как и все мы. Но ждем, что будет дальше. Я постоянно жду и, к сожалению, ничего не дождались. Прогнозы — дело неблагодарное. Всегда надеюсь на лучшее. Этим и живем», — сказал Гуляев «СЭ».

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Фигурное катание
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