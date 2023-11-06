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Сегодня, 23:12

Гуляев назвал Роднину самой любимой фигуристкой

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал «СЭ», следит ли он за фигурным катанием.

«Конечно, за фигурным катанием я слежу. С удовольствием смотрю, как выступают наши девочки. Фигурное катание и в СССР, и в современной России самое лучшее в мире. Самая любимая фигуристка — Ирина Роднина. А из современных мне нравятся все. Все девочки, которые появились в последние годы и выступали на международной арене — одна под стать другой», — сказал Гуляев «СЭ».

Ранее Гуляев призыв Международного олимпийского комитета (МОК) не подвергать спортсменов из Израиля дискриминации.

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