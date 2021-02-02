Губерниев заявил о желании поработать вместе с Загитовой

Комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Василию Конову на ютуб-канале KonOff прокомментировал работу Алины Загитовой в качестве ведущей на проекте «Ледниковый период», а также рассказал о желании поработать вместе с фигуристкой.

— Тебе прилетело после эфира с Алиной в соцсети?

— Конечно, конечно! Но я горжусь тем, как это все прилетело, и больше того, до сих пор я, допустим, думаю: «Дай-ка фамилию Загитовой употреблю, комментов хоть мне набросают». Потом смотрю: «Вот, он без Алины жить не может». Мы все не можем жить без Алины!

— Зачем ты дожимал Загитову в эфире?

— Так это ж прекрасно!

— Ну было же видно, что ей некомфортно.

— Ну некомфортно, и что? Она ж не на празднике сидит у Васи Конова, чтобы поедать этот вкусный тортик, я не знаю, чтоб ей было комфортно. Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Она знала, куда пришла. Она огромная молодец, я перед ней преклоняюсь! Она фантастическая, она красотка, она старается. Но в любом случае вот я вижу сейчас, что происходит в эфире. На меня ж выходили потом ее представители разными путями: «Дим, насчет Светланы Макаровой, что, может быть...» Светлана Корнелиевна — легендарный педагог по речи, не только мой личный, а многих замечательных людей. Я пользуюсь ее методикой, и уже сам преподаю, так сказать, немножко изменив, естественно. Светлана Корнелиевна как величайшая женщина земли русской мне это позволяет. Мне кажется, с Загитовой с точки зрения ее работы в кадре занимаются мало. Нужно более агрессивно.

— То есть прогресса сильного ты не замечал?

— Нет, он есть, безусловно, он есть. Я же не буду вести бои между Плющенко и Железняковым, хореографом группы Тутберидзе, с непрофессиональной ведущей. Поэтому я верю, что к тому моменту, когда этот баттл состоялся бы, Алина сильно прибавила.

— Ты сказал «бывшие спортсмены». Ты Загитову относишь уже к бывшим спортсменам?

— Ну она же приостановила карьеру. Она же сейчас не является действующей спортсменкой, стало быть, на данный момент Загитова скорее бывшая спортсменка, чем действующая. По документам пускай она еще действует много, чтобы там, так сказать, были вот эти все нюансы, о которых я уже тоже говорил в своем телеграм-канале неоднократно, но это нормально, всем нужно, так сказать, жить и работать. Но я что хочу сказать: мне было бы интересно поработать с Загитовой. Видно, что ей самой это было интересно, но я к ней подошел на ледовом шоу, которое я вел в Москве на «ЦСКА Арене», Москомспорт проводил, и я к ней потом подошел, и группа исступленных женщин с трибун заорали мне: «Отойди от нее!» То есть они ждали момента, чтобы я к ней подошел, чтобы заорать «Отойди от нее». Это фантастика! Я люблю вас! Я говорю: «Алин, ну насчет, там...», она: «Нет-нет, у меня все нормально». Она еще немножко просто стесняется.

— Конечно, для нее это все новое. Одно дело, ты выходишь соревноваться на льду...

— Конечно. Но я очень хочу поработать в каком-нибудь проекте с Загитовой уже, так сказать, zusammen, вместе, together, по-английски говоря. Как по-французски «вместе», я не знаю. В общем, так сказать, sur le pont d'Avignon. Поэтому, может быть, единственное, что ей кто-то скажет, что я, так сказать, уже староват для того, чтобы вместе работать с Загитовой, но, с другой стороны, где она, та молодежь? Где она, та молодежь, которая могла бы, так сказать? Ну в лице Ягудина она присутствует, конечно.