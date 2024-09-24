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Сегодня, 16:35

Губерниев высмеял слова Загитовой о хейте в связи с подачей заявки на президентский грант

Владислав Маслов
Корреспондент
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Дмитрий Губерниев (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял слова олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о хейте со стороны болельщиков из-за ее решения подать заявку на государственный грант для проведения собственного ледового шоу.

«Вместо того, чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 миллионов рублей и отдать их Загитовой. Это тот самый случай, когда надо было помочь девчонке. Вместо гранта можно просто милостыню подать. Все понемножку скинутся, и, даст бог, шоу будет. Алина рассчитывала, что все поддержат ее, а все и хотели поддержать ее. Алина прекрасна во всех отношениях! В следующий раз я рекомендую ей просить 200, как Остап Бендер. И обратиться ко всем: «гоните деньги, старые сволочи», — цитирует Губерниева Metaratings.

Ранее Загитова пожаловалась в своих соцсетях, что столкнулась с хейтом из-за попытки получить деньги на свой проект из Президентского фонда культурных инициатив. Спортсменка отправила заявку на грант в размере 74,8 миллиона рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году.

Также в СМИ появилась информация, что в Казани могут снести стадион «Водник» ради постройки на его месте академии фигурного катания Загитовой.

Источник: Metaratings
Фигурное катание
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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