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Губерниев высказался о карьере Загитовой

12:24
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказался о карьере олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

Алина Загитова.Уйти нельзя остаться. Почему так тянут с будущим карьеры Загитовой

«А что так все возбуждаются, когда читают новости про Загитову? Закончила? Не закончила... Спортсмен, если есть возможность, всегда тянет таким с решением, вспомним Плющенко, Сотникову, других! Ибо пока ты ничего не объявил, ты чаще всего находишься на ставке в ЦСП , на региональной ставке , плюс спонсоры и получаешь деньжата-денежки, а они слаще пряника, милее девушки!!! Кто ищет ответа быть или не быть, плевал я на ГамлЕта, коль не умеет жить...» — написал Губерниев.

18-летняя Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Фигуристка не была включена в список участников предстоящего Кубка России.

Дополнительная информация:

Telegram-канал Дмитрия Губерниева

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