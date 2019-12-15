Губерниев высказался о хейте в фигурном катании. И вспомнил про поклонников биатлона

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал набирающий обороты скандал в фигурном катании.

— Дорогие мои, любимые поклонники биатлона! Огромное вам спасибо, уверен, что вы никогда не устроите в сети аццкий срач, как устраивают поклонники фигурного катания! Люблю всех! Тутберидзе, Медведеву, Загитову, Плющенко, Тарасову, — написал Губерниев в Instagram.