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Сегодня, 14:10

Губерниев уверен в возвращении Тутберидзе в Россию

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возвращении тренера Этери Тутберидзе в Россию.

«Я надеюсь, что она вернется. Об этом информация прошла. Она находится в Америке у ребенка. Она может находиться у ребенка в Америке, Кишиневе, Австралии, где угодно, там, где живет ее ребенок. Не вижу в этом никакой проблемы. У нее большой тренерский штаб, и, наверное, там это все согласовано. Она приедет. Но если не приедет вдруг, то это все равно ее выбор. Я надеюсь, что она приедет, и даже уверен в этом», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Весной этого года Тутберидзе уехала в США и на текущий момент еще находится за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.

Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
Этери Тутберидзе
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