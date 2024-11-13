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Сегодня, 10:46

Губерниев: «Нам нужно всей страной собирать деньги на проекты Загитовой»

Сергей Разин
корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что готов сотрудничать с фигуристками Евгенией Медведевой и Анной Щербаковой.

«Я бы с удовольствием поработал и с Медведевой, и с Щербаковой. Понятно, что обе девчонки совершенно великолепны. Единственное, у меня часто спрашивают готов ли поработать с Алиной Загитовой. Но мы все не доросли до того, чтобы с ней работать. Поэтому сейчас нам пока нужно всей страной собирать деньги на ее проекты. Чем мы, видимо, и будем заниматься в ближайшее время», — приводит слова Губерниева Sport24.

Ранее Загитова пожаловалась, что столкнулась с хейтом в отношении себя после того, как приняла решение подать заявку на президентский грант для финансирования своего будущего шоу «Алые паруса». Олимпийская чемпионка планирует провести его в 2025 году в Санкт-Петербурге. Губерниев высмеял слова фигуристки, заявив, что ей следовало попросить людей жертвовать деньги на ее проект.

Источник: Sport24
Алина Загитова
Анна Щербакова
Дмитрий Губерниев
Евгения Медведева
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