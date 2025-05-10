Фигурное катание
10 мая, 10:03

Губерниев раскритиковал Загитову за допущенную орфографическую ошибку

Камила Абдурахманова
корреспондент
Фигуристка Алина Загитова
Алина Загитова.
Фото Мария Успенская

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал фигуристку Алину Загитову за публикацию видео с кошкой в социальной сети, которое она сопроводила подписью: «Помошница».

«Друзья, всем русский язык. Ходим в школу и читаем книги», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира 2019 года. Она завоевала золотую и серебряную медали на европейских чемпионатах в 2018 и 2019 годах соответственно. Загитова — первая российская и вторая в мире после Ким Ен А одиночница, которой удалось завоевать все главные титулы в фигурном катании. В 2019 году спортсменка завершила карьеру и с тех пор не участвует в официальных соревнованиях.

После ухода из спорта Загитова вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

19 июня 2024 года Загитова успешно защитила дипломную работу по теме «Продюсирование и культурная политика», получив высший балл.

Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
  • Дедос Атака

    Загитова кринж ходячий

    12.05.2025

  • Федот

    Что так скромно, пишите нормально, пидарас!

    11.05.2025

  • Русич Олег

    Да твою же мать! А что "Всем русский язык" отвечает канонам русского языка? Или слово "синтаксис" Губерниеву не знакомо?

    10.05.2025

  • Sobakin94

    Сколько "глубинного народа" встало на защиту безграмотной Загитовой! Ужас!

    10.05.2025

  • Berkut-7

    Это не дибилизм, это называется сволочизм.

    10.05.2025

  • Berkut-7

    Русский язык сложный язык, потому что мы произносим одни буквы,а пишем другие , например молоко , мы все говорим малако , мы спрашиваем человека-" Ты сходил за малаком?", слово помощница мы произносим через Ш , но само слово происходит от слова помощь , поэтому пишется Щ , Загитова написала слово так, как произносит , её можно понять , а Губер как стервятник налетел -" ВОТ смотриет все, ошибка !" , то есть цель публично атаковать человека и ткнуть его буквально носом публично, гниль из него так и прёт конечно....кстати слово конечно, мы произносим как конешно , но пишем через Ч .

    10.05.2025

  • IQ-87%

    Вы же сами создаете таких загитовых -с раннего возроста вознося их на пьедестал -вот и не удивляйтесь-что умение прыгать освоено а больше по сути ни чего

    10.05.2025

  • serlegioner

    Дегтярева по ходу следом, нашёл друга

    10.05.2025

  • serlegioner

    Этот дебил надоел, везде лезит, скоро засунут и забудут вытащить!

    10.05.2025

  • napadenie

    Судя по некоторым отзовистам, у них бы прокатило и «помочница» у Алиночки. Даешь её новые перлуши!

    10.05.2025

  • Федор

    Хоть где-то Дан…… ун, с положительной стороны проявился.

    10.05.2025

  • meat58

    Любимое занятие косноязычного короля комментаторских оговорок - критиковать олимпийских чемпионов .

    10.05.2025

  • михаил кабанов

    Губашлеп не недожурналист , а .идор !

    10.05.2025

  • SpartakSirius

    Загитова олимпийскя чемпионка , губер недожурналист-пустышка .

    10.05.2025

  • Исаев-Штирлиц

    дуберний теперь граммарнаци сраный...осилил "Малыш и Карлсон" и считает себя профессором

    10.05.2025

  • Михалыч

    Де Бил в каждой бочке затычка

    10.05.2025

  • petrovich56

    А Митяйка оказывается грамотей...короче - пом-чмошник что надо!!!

    10.05.2025

