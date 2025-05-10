Губерниев раскритиковал Загитову за допущенную орфографическую ошибку

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал фигуристку Алину Загитову за публикацию видео с кошкой в социальной сети, которое она сопроводила подписью: «Помошница».

«Друзья, всем русский язык. Ходим в школу и читаем книги», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира 2019 года. Она завоевала золотую и серебряную медали на европейских чемпионатах в 2018 и 2019 годах соответственно. Загитова — первая российская и вторая в мире после Ким Ен А одиночница, которой удалось завоевать все главные титулы в фигурном катании. В 2019 году спортсменка завершила карьеру и с тех пор не участвует в официальных соревнованиях.

После ухода из спорта Загитова вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

19 июня 2024 года Загитова успешно защитила дипломную работу по теме «Продюсирование и культурная политика», получив высший балл.