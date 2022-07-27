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Сегодня, 13:29

Губерниев: «Работа телеведущей дается Загитовой с трудом. Я предлагал ей свою помощь, но она отказалась»

Сергей Разин
корреспондент
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе фигуристки Алины Загитовой в качестве ведущей на ТВ.

«Чтобы стать профессиональной ведущей, Алине нужно много работать и заниматься. Есть такие предметы, как техника речи, мастерство эфирного выступления. Видно, что ей пока это дается с трудом, может быть, не те педагоги помогают. Я ей предлагал свою помощь, но она отказалась. Светлана Макарова, которая ушла из жизни, могла бы ее научить. Загитовой есть куда стремиться, но она девушка волевая и прибавляет. Нужно много работать, она же много трудилась, когда на лед выходила, здесь так же. Пока видно, что эта профессия Алине дается с трудом. Я давно готов провести с ней какую-нибудь программу, но Загитова меня, видимо, боится», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). С декабря 2019 года российская фигуристка не выходит на лед в официальных турнирах.

На данный момент Загитова получает высшее образование и участвует в шоу. Также фигуристка работала корреспондентом на Олимпийских играх в Пекине и ведущей телепередачи «Ледниковый период».

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-professiya-televedushchey-dayetsya-zagitovoy-s-trudom-ya-predlagal-ey-svoyu-pomoshch-no-on-1320704/
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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