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Сегодня, 19:04

Губерниев — об отказе Загитовой выйти с ним на сцену: «Надо прибавлять и держать удар»

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Ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отказалась быть с ним на одной сцене на Дне московского спорта в «Лужниках».

«Если это так, то, к сожалению, Алина слабенькая. Ей надо прибавлять. Я просто ехал на работу, поэтому ничего не знаю. Ну как же так, Алиночка? Надо прибавлять и держать удар! Вы же прекрасно знаете, что Трусовой и Медведевой я тоже задавал неприятные вопросы. Есть люди, которые держат удар, а Алина, которую я сильно люблю, и которая отказалась выйти, значит, просто маленько слабенькая. Ложка дорога к обеду! Про корни волос Баскова некрасиво говорить, еще и переходя на личности, эта история так себе. А, наоборот, в очной беседе... Ну на нет, и суда нет», — сказал Губерниев Sport24.

День московского спорта прошел 6 июля в «Лужниках». В мероприятии помимо Загитовой приняли участие фигуристы Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Алекснадра Трусова, биатлонистка Ольга Зайцева, боксер Рой Джонс-младший и другие известные спортсмены и тренеры.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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