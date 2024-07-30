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Сегодня, 17:55

Губерниев: «Я по-прежнему считаю, что Камила Валиева по-настоящему выиграла вместе с нашими спортсменами»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» отреагировал на назначение МОК даты церемонии вручения медалей Олимпиады в Пекине фигуристам из США и Японии.

Ранее РИА «Новости» сообщили, что церемония состоится 7 августа.

«Это как в истории с Сергеем Владимировичем Михалковым, когда он текст для гимна написал. Кто-то ему говорит: «Текст вы так себе написали». Он ответил: «А слушать будете стоя». Поэтому здесь нравится нам или нет, а золотых медалей у нас нет. Они у других команд. Я по-прежнему считаю, что Камила Валиева по-настоящему выиграла вместе с нашими спортсменами. Но если залезть в протоколы, то мы на третьем месте. Мы, к сожалению, не олимпийские чемпионы, хотя я считаю иначе. Но толку-то чего?» — сказал Губерниев «СЭ».

В четверг, 25 июля, cпортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Кроме того, сборная Канады в суде оспаривает бронзовые медали, которые перешли к России после перераспределения медалей.

Александр Абустин

Вода в&nbsp;реке Сена слишком загрязнена. «Мы должны поддерживать свой спорт, а вместо этого ищем дерьмо в Сене». Губерниев — об Олимпиаде и экологии

Дмитрий Губерниев
Камила Валиева
МОК
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