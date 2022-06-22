Губерниев о бое Загитова — Батыргазиев: «С удовольствием посмотрели на бой, если не с Бузовой, то с Клавой Кокой»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что фигуристка Алина Загитова проведет шоу-поединок по боксу с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым.

«Такое мероприятие важно для привлечения людей к спорту. Сейчас все-таки непростые времена, людям необходимы положительные эмоции. Алина дарит эти эмоции. Конечно, мы бы с удовольствием посмотрели на бой, если не с Бузовой, то с Клавой Кокой. Это был бы в любом случае шуточный поединок, но будет спарринг с Батыргазиевым, что тоже хорошо. Альберт — грандиозный, а Алина — прекрасна. Придут зрители, а я все это ярко буду комментировать в «Лужниках». Это хорошо, это большой праздник — день московского спорта. Я сотрудничаю всячески с департаментом спорта города Москвы. Здорово, что проходит так много спортивных мероприятий. Недавно прошла неделя легкой атлетики, которая прекрасно была организована. Были прямы трансляции, которые я вел с сыном Михаилом», — сказал Губерниев «СЭ».

Поединок между спортсменками состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта города Москвы.

20 июня издание РИА «Новости» сообщило, что Загитова проведет показательный бой по правилам бокса. Имя соперника станет известно в ближайшее время.

Ранее спортсменка опубликовала фотографию в боксерских перчатках в социальных сетях, написав: «Готовлюсь к чему-то новому».