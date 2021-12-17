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Губерниев: «Очень переживаю за здоровье Тарасовой»

Губерниев пожелал здоровья Татьяне Тарасовой
15:15
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Комментатор Дмитрий Губерниев пожелал здоровья тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, которая пропустила съемки заключительного этапа шоу «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем.

«Очень переживаю за здоровье Тарасовой, — приводит слова Губерниева RT. — Татьяна Анатольевна, конечно, фантастическая женщина. Она ведь вместе с Олегом Павловичем Табаковым комментировала открытие Олимпийских игр в Турине. Нас с ней многое связывало, поэтому очень переживаю. Лично с ней, к сожалению, в последнее время не общался. Зачем ее лишний раз тревожить? Татьяне Анатольевне желаю выздоровления!»

Ранее 74-летняя Тарасова в разговоре с «СЭ» рассказала о состоянии своего здоровья.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/939717-guberniev-tarasova-sostoyanie

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