Губерниев: «Очень переживаю за здоровье Тарасовой»
Комментатор Дмитрий Губерниев пожелал здоровья тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, которая пропустила съемки заключительного этапа шоу «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем.
«Очень переживаю за здоровье Тарасовой, — приводит слова Губерниева RT. — Татьяна Анатольевна, конечно, фантастическая женщина. Она ведь вместе с Олегом Павловичем Табаковым комментировала открытие Олимпийских игр в Турине. Нас с ней многое связывало, поэтому очень переживаю. Лично с ней, к сожалению, в последнее время не общался. Зачем ее лишний раз тревожить? Татьяне Анатольевне желаю выздоровления!»
Ранее 74-летняя Тарасова в разговоре с «СЭ» рассказала о состоянии своего здоровья.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/939717-guberniev-tarasova-sostoyanie
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю