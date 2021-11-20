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Губерниев — о падениях Щербаковой и Косторной: «Набьем шишек и всех победим на Олимпийских играх»

17:13
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Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» итоги произвольной программы на «Гран-при» Франции.

«Падения Щербаковой и Косторной случились на этапах подготовки к Олимпиаде, поэтому ничего страшного нет. Для этого существуют этапы кубка мира, этапы «Гран-при», чтобы падать именно там, а не в решающий момент. Все рассматривают выступления наших девочек под лупой, говорят, что нельзя ошибаться, но это спорт. Молодые девчонки, хоть и опытные, но еще не окрепшие. Поэтому ничего страшного, набьем шишек и всех победим на Олимпийских играх. Самое главное не заморачиваться», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

По результатам произвольной программы «Гран-при» Франции Анна Щербакова стала первой, Алена Косторная — второй.

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