Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» решение ФФККР не включать Евгению Медведеву и Алину Загитову в состав сборной России на олимпийский сезон.

В конце 2019 года Загитова объявила о приостановлении карьеры. Медведева в прошлом сезоне участвовала в контрольных прокатах сборной России, официальные соревнования фигуристка пропустила из-за травмы спины и коронавируса.

«Я думаю, что решение оправдано с учетом того, что мы видели: Загитова, к примеру, занимается своими делами. Спортсмены оттягивали, как могли. Думаю, что Женя Медведева тоже все прекрасно понимала. Пришли другие девушки, поэтому уровень конкуренции мощнейший. Скорее всего, их время ушло.

Есть ли смысл им завершать карьеру? Загитова ее фактически завершила, если называть вещи своими именами. Просто спортсмены это дело оттягивают. То же самое касалось и Сотниковой. Делали это до последнего момента, чтобы была возможность получить какое-то финансирование и в глубине души думать, что получится вернуться. Но уровень конкуренции таков, что они вряд ли смогли бы попасть на Олимпиаду. Девчонки будут развиваться в чем-то другом, я их обеих очень люблю и уважаю. Рассчитываю, что у нас с Алиной будет мощный телевизионный проект, а у Жени получится в чем-то другом", — сказал Губерниев «СЭ».

Напомним, ранее был опубликован календарь международных соревнований на следующий сезон.

(Данил Алешин)