Губерниев высказался о конфликте Лайшева и Рудковской

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал перепалку между генеральным директором Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренатом Лайшевым и супругой Евгения Плющенко Яной Рудковской.

«Конфликты в фигурном катании будут всегда. У нас сейчас многие за словом в карман не полезут, в том числе и я иногда этим занимаюсь. Мне кажется, что Ренат Алексеевич такие слова в публичном поле применительно к женщине говорить не должен. С другой стороны, Елена Валерьевна меня тоже называет какими-то словами. Она знает про базар и семечки. Это нормальная история современного мира. Очень много людей озлобленно, а добрый один я. Я дружу и с Рудковской, и с Лайшевым», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 29 марта, Лайшев назвал Рудковскую дурой и обвинил академию Плющенко в краже у Этери Тутберидзе фигуристки Александры Трусовой.

(Владимир Пушкарев)